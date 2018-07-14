Момент аварии, в которой погиб молодой мотогонщик, попал на камеры - ВИДЕО
Шестого июля в центре Харькова в ДТП погиб спортсмен Андрей Бессонов. С места инцидента его доставили в больницу, где мотогонщик скончался, не приходя в сознание, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Районный суд Харькова избрал меру пресечения для Ольги Котовой, которая подозревается в гибели 19-летнего мотогонщика Андрея Бессонова.
В ходе заседания была показана запись с камер видеонаблюдения. На ролике видно, как Toyota Land Cruiser Prado двигается по проспекту Независимости, на уровне въезда в областную больницу водитель останавливается и пропускает встречные машины. В момент, когда мимо внедорожника проезжает велосипедист, автомобиль срывается с места, переезжает молодого человека и заскакивает на бордюр. Об этом сообщает NewsRoom.
После просмотра видео судья огласил вердикт: 60 дней ареста без права внесения залога.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
ВВП Азербайджана вырос
-
13 Июл. 14:05 21 007
-
13 Июл. 19:23 11 463
-
13 Июл. 23:03 9 476
-
13 Июл. 23:12 5 972
-
08:18 5 957