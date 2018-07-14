Футболист забил гол после своей смерти - ВИДЕО

Игрок молодежной сборной Венесуэлы по мини-футболу Кедуин Индриаго забил гол после своей смерти. Таким образом на похоронах с молодым человеком попрощались его родные и близкие. Кедуин попал в смертельную катастрофу - он разбился на мотоцикле, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Его команда "Ливраменто" провела церемонию прощанию, которая для кого-то может показаться трогательной, а кого-то может повергнуть в шок. Друзья принесли его гроб на поле, чтобы в последний раз сыграть с ним футбол. Один из игроков пнул мяч, который попал в гроб, а после закатился в ворота. Кто-то в этот момент аплодировал, радостно кричал, некоторые рыдали.

Видео, на котором запечатлена необычная церемония прощания, уже посмотрели в Сети более миллиона человек.

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