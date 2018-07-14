"Гангстер-хайпожор" показал миру свои преступления - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видеоблог в Instagram, который ведет настоящий вор-домушник из Англии. Дерзкий злоумышленник показал нескольким десяткам тысяч человек свои преступления, за что снискал славу в Интернете. При этом он сумел сохранить анонимность - он тщательно скрывает свое лицо, что позволило ему до сих оставаться на свободе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Преступник начал вести свой блог около месяца назад. На первом видео, которое загрузил воришка, запечатлено, как он вламывается в чужой дом, а после выносит через окно телевизор.

На кадрах другого видео видно, как он хватает коробку с шоколадными батончиками и убегает из супермаркета. Иногда преступника сопровождает видеооператор. Не исключено, что криминальные блогеры идут на дела только исключительно ради хайпа - украденный телевизор вор выбросил в кусты.

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