Мальчик изобрел жуткий способ катания в колесе по горе - ВИДЕО
Вирусную популярность набирает в Сети короткий ролик с мальчиком, катящимся с горки в автомобильной покрышке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Казалось бы, ничего особенного, но интерес вызывает способ, которым юный акробат забирается обратно на вершину горки. Для этого надо досмотреть короткий 20-секундный ролик до конца.
Видео было опубликовано пользователем KevlarYarmulke на портале Reddit и сразу получило большое число отзывов.
Судя по антуражу, действие происходит на улице провинциального города страны третьего мира. Товарищи помогают парню забраться в покрышку и пускают его катиться вниз. Доехав до конца, парень, не вылезая из покрышки, смог закатиться обратно к своим товарищам.
Подъезжая к своим друзьям, мальчик даже может объехать одного из своих друзей, то есть он еще и успевает ориентироваться в пространстве.
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