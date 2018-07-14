Мальчик изобрел жуткий способ катания в колесе по горе - ВИДЕО

Вирусную популярность набирает в Сети короткий ролик с мальчиком, катящимся с горки в автомобильной покрышке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Казалось бы, ничего особенного, но интерес вызывает способ, которым юный акробат забирается обратно на вершину горки. Для этого надо досмотреть короткий 20-секундный ролик до конца.

Видео было опубликовано пользователем KevlarYarmulke на портале Reddit и сразу получило большое число отзывов.

Судя по антуражу, действие происходит на улице провинциального города страны третьего мира. Товарищи помогают парню забраться в покрышку и пускают его катиться вниз. Доехав до конца, парень, не вылезая из покрышки, смог закатиться обратно к своим товарищам.

Подъезжая к своим друзьям, мальчик даже может объехать одного из своих друзей, то есть он еще и успевает ориентироваться в пространстве.

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