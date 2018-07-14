В Грузии перед зданием парламента прошла символическая «похоронная» акция - ФОТО
14 июля 2018 13:34 257
Перед зданием парламента в городе Кутаиси прошла символическая акция.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, члены партии "Свободная Грузия" принесли к зданию гробы, сделанные из картона.
Участники акции провели своеобразную похоронную церемонию.
Один из лидеров партии Гоги Цулая сказал, что целью проведения акции является выражение протеста против окончания парламентаризма в Грузии: "Правительство и парламент Бидзины Иванишвии, наконец, покончили с парламентаризмом в стране".
Отметим, сегодня парламент Грузии должен выразить доверие обновленному составу правительства.
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