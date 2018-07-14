В столице Сомали прогремел мощный взрыв у президентского дворца

14 июля 2018 13:52

Мощный взрыв произошел у резиденции президента Сомали в столице страны Могадишо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Garowe Online, передает Day.Az.

"Мощный взрыв, скорее всего начиненного взрывчаткой автомобиля, произошел у президентского дворца в Могадишо, информация о жертвах пока противоречивая", - сообщается в Twitter издания.

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