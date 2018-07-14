С переходом на президентскую форму правления Турция станет еще сильнее.

Об этом сказал генеральный директор Главного управления прессы и информации Мехмет Акарджа во время международной конференции, посвященной второй годовщине попытки военного переворота в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Переход на президентскую форму правления в Турции был крайне необходим для страны. В прежней Турции были проблемы с управлением, что негативно влияло на страну. С переходом на президентскую форму правления Турция станет еще сильнее", - сказал Акарджа.

По словам гендиректора, народ Турции привержен демократическим ценностям.

Отметим, что 9 июля состоялась церемония инаугурации президента Эрдогана.

В церемонии участвовали главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций.

Отметим, что 4 июля Центральная избирательная комиссия Турции (YSK) объявила окончательные итоги парламентских и президентских выборов, которые состоялись 24 июня.

Согласно сообщения YSK, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,59 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от "İyi Parti" Мэраль Акшенер - 7,29 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,4 процента, кандидат от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,2 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок Партии справедливости и развития (ПСР) набрал 42,56 процента, Партия националистического движения (MHP) набрала 11,1 процента, Народная республиканская партия - 22,65 процента, "İyi Parti" - 9,96 процента, HDP - 11,70 процента, SP - 1,23 процента и "Vatan Partisi" - 0,23 процента голосов.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 49, CHP -146, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партии SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.