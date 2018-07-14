У островов Италии нашли удивительные коралловые леса

14 июля 2018 15:02

На Липарских островах Италии исследователи нашли коралловые леса на глубине около километра. Об этом сообщает Lonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые изучали глубоководный мир у группы из восьми островов вулканического происхождения, находящихся к северу от Сицилии, и нашли много неизвестных ранее видов кораллов, а также пышные коралловые леса.

Сделанное открытие будет использовано при создании морского заповедника вокруг Липарских островов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az