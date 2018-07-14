У островов Италии нашли удивительные коралловые леса

На Липарских островах Италии исследователи нашли коралловые леса на глубине около километра. Об этом сообщает Lonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые изучали глубоководный мир у группы из восьми островов вулканического происхождения, находящихся к северу от Сицилии, и нашли много неизвестных ранее видов кораллов, а также пышные коралловые леса.

Сделанное открытие будет использовано при создании морского заповедника вокруг Липарских островов.

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