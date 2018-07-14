У островов Италии нашли удивительные коралловые леса
14 июля 2018 15:02 278
На Липарских островах Италии исследователи нашли коралловые леса на глубине около километра. Об этом сообщает Lonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ученые изучали глубоководный мир у группы из восьми островов вулканического происхождения, находящихся к северу от Сицилии, и нашли много неизвестных ранее видов кораллов, а также пышные коралловые леса.
Сделанное открытие будет использовано при создании морского заповедника вокруг Липарских островов.
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