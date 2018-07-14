В Испании напомнили Роналду об угрозе ареста в Италии
14 июля 2018 17:02 266
Представитель министерства финансов Испании Хосе Мария Молинедо заявил о том, что переезд форварда Криштиану Роналду в Италию никак не повлияет на вопрос с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Переход в "Ювентус" не повлияет на проблемы Роналду с испанской казной. Его можно арестовать даже в Италии", - цитирует Молинедо Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!