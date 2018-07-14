Французская авиагруппа перепутала цвета своего флага, пролетая над Парижем

Знаменитая французская пилотажная группа Patrouille de France, участвовавшая в воздушной части парада по случаю национального французского праздника - Дня взятия Бастилии - над Парижем, перепутала последовательность цветов в флаге страны, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Французский флаг состоит из трех вертикальных полос: синей, белой и красной. Полоски дыма, окрашенного в такие цвета, пилотажная группа традиционно выпускает в небо над главным парижским проспектом - Елисейскими полями. Всего в представлении с цветами флага участвуют девять самолетов - по три на каждый цвет.

Однако в этот раз зрители, наблюдавшие за парадом, увидели, что на месте первого "синего" самолета оказался самолет, выпустивший красную струю дыма.

Французская пилотажная группа Patrouille de France ("Патруль де Франс") выступает на легких самолетах Alpha Jet. Одной из самых известных ее фигур является "пронзенное сердце".