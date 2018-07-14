На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 11:46 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 58 километрах к югу от города Тайбэй. Очаг залегал на глубине 70 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.