На Тайване произошло землетрясение

14 июля 2018 18:36

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC),  передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 11:46 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 58 километрах к югу от города Тайбэй. Очаг залегал на глубине 70 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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