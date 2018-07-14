Футболист забил мяч после смерти - ВИДЕО
14 июля 2018 20:48 422
Погибший в автокатастрофе игрок молодежной сборной Венесуэлы по футзалу Кедуину Индриаго забил мяч после смерти, сообщает "Советский спорт".
На видеозаписи, которую опубликовали на странице Индриаго в фейсбуке, игроки передавали пас друг другу. Затем один из них рикошетом от гроба погибшего отправил мяч в сетку ворот.
"Он погиб в аварии на мотоцикле, но мы отдали ему дань уважения на футзальном поле", - гласит подпись к видео.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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