Путин и Эрдоган встретятся в ЮАР

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в субботу первые телефонные переговоры после победы турецкого лидера на выборах 24 июня. Об этом, как передает ТАСС, сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии Эрдогана.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин Владимир Путин провели телефонные переговоры <...> Лидеры договорились провести личную встречу в конце месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС", - сказал источник.

Эрдоган и Путин также "выразили удовлетворение ходом реализации различных двусторонних проектов, в том числе "Турецкого потока" и АЭС "Аккую".

В ходе переговоров стороны обсудили последние события в Сирии. По словам источника в канцелярии, "президент Эрдоган подчеркнул, что гибель гражданского населения в [провинции] Дераа является тревожным событием". Президент Турции также сказал, что "если режим в Дамаске совершит нечто подобное в Идлибе, то суть достигнутых в Астане договоренностей может полностью исчезнуть".

"Президент Эрдоган также указал на то, что отсутствие негативных событий в Идлибе является важным фактором для предстоящей встрече в астанинском формате, намеченной на 30-31 июля, в которой примет участие сирийская оппозиция", - отметил источник.