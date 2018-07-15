В Турции произошло землетрясение

15 июля 2018 00:18

В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 17:34 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 141 километре к северо-востоку от города Газиантеп. Очаг залегал на глубине пяти километров.

 

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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