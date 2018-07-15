Забег с быками в Испании: ранены 42 человека - ВИДЕО - ФОТО

В Испании на традиционном фестивале Сан-Ферме во время забегов быков по улицам города Памплона были ранены 42 человека. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время забега бык поднял одного из участников забега за платок, зацепившийся за рог, и протащил его несколько десятков метров. Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд.

Отметим, что это мероприятие имеет многолетнюю историю и проводится ежегодно во время фестиваля корриды. На улицах города - сотни участников, каждому из которых не менее 18 лет. Их задача - пробежать почти километр, причем за ними гонятся разъяренные быки.

Испанцы называют это действо энсьерро. Обычно оно длиться всего 3 минуты, однако риск получить ранения крайне велик.

Нажмите на видео для просмотра:

