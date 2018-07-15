На юге Ирака ввели комендантский час - ПРИЧИНА

В четырех южных иракских провинциях введен комендантский час на фоне массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает Al-Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, власти Ирака ввели комендантский час в провинциях Наджаф, Кербела, Майсан и Басра.

Как отмечается, протестующие в Ираке выступают против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли страны.

При этом правительство Ирака создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих.