На юге Ирака ввели комендантский час - ПРИЧИНА

15 июля 2018 09:26

В четырех южных иракских провинциях введен комендантский час на фоне массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает Al-Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, власти Ирака ввели комендантский час в провинциях Наджаф, Кербела, Майсан и Басра.

Как отмечается, протестующие в Ираке выступают против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли страны.

При этом правительство Ирака создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих.

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