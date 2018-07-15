На юге Ирака ввели комендантский час - ПРИЧИНА
15 июля 2018 09:26 100
В четырех южных иракских провинциях введен комендантский час на фоне массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает Al-Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, власти Ирака ввели комендантский час в провинциях Наджаф, Кербела, Майсан и Басра.
Как отмечается, протестующие в Ираке выступают против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли страны.
При этом правительство Ирака создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих.
09:44 44
В Индонезии произошло землетрясение
09:17
"Зире" обыграл "Сабах"
-
14 Июл. 20:43 5 527
-
14 Июл. 11:36 5 516
-
14 Июл. 10:10 5 351
-
00:10 4 480
-
14 Июл. 10:31 4 185