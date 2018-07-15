Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году
15 июля 2018 09:14 148
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2020 году. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, среди представителей демократической партии у него пока нет конкурентов.
Он также добавил, что будет баллотироваться из-за того, что "все этого хотят".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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