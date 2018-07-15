Трамп назвал Twitter инструментом борьбы с фейковыми новостями

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter помогает ему бороться с фейковыми новостями. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я могу бороться с лживыми новостями, потому что у меня столько подписчиков. Когда я вижу, что кто-то говорит что-то ошибочное или что-то правильное, то я могу это распространить", - сказал Трамп.

По его словам, с помощью твиттера он защищает самого себя от лжи.

Он также добавил, что ему нравится "мощь", которую якобы несет в себе твиттер.