Трамп назвал Twitter инструментом борьбы с фейковыми новостями
15 июля 2018 10:19 154
Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter помогает ему бороться с фейковыми новостями. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я могу бороться с лживыми новостями, потому что у меня столько подписчиков. Когда я вижу, что кто-то говорит что-то ошибочное или что-то правильное, то я могу это распространить", - сказал Трамп.
По его словам, с помощью твиттера он защищает самого себя от лжи.
Он также добавил, что ему нравится "мощь", которую якобы несет в себе твиттер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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