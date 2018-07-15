В Индонезии произошло землетрясение
15 июля 2018 09:44 197
В Индонезии на острове Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 35 километров в 107 км к юго-востоку от города Джаяпура", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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