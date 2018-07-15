Британский спасатель раскритиковал субмарину Маска

15 июля 2018 09:55

Британский спасатель Верн Ансворт заявил, что подводная лодка, предоставленная компанией Илона Маска, была абсолютна бесполезна во время спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает CNN.

По его словам, у субмарины Маска не было шансов проникнуть в пещеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также добавил, что данная подводная лодка является обычным пиар-ходом.

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