Трамп назвал королеву Елизавету II потрясающей женщиной

Президент США Дональд Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной, обладающей остроумием и проницательностью. Об этом он сказал после встречи с королевой Великобритании в интервью Daily Mail, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Она потрясающая женщина: столько энергии, остроумия и проницательности. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", - заявил американский лидер.

Глава Белого дома признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп, родившаяся на Гебридских островах в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II, считая ее воплощением элегантности.

Дональд Трамп стал 12-м президентом США, который лично встречался с Елизаветой II. Начиная с Гарри Трумэна, это делали все американские лидеры, за исключением Линдона Джонсона.