В США открылся международный форум по космическим исследованиям
15 июля 2018 11:50 187
Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям начала работу в американской Калифорнии. Ученые обсудят последние открытия, касающиеся исследования космоса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.
Мероприятие будет проходить в Калифорнийском технологическом институте.
Обсуждаться будут, в частности, последние открытия в сферах, касающихся исследования Луны, климата Земли, изучения атмосферы других планет, поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами, сообщает ТАСС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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