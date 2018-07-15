В Казахстане на штрафстоянке сгорели 45 машин
15 июля 2018 10:14 187
В городе Шымкенте (юг Казахстана) произошел крупный пожар на штрафстоянке. Сначала загорелся "КамАЗ", затем огонь перекинулся на легковые автомобили и на расположенный рядом со стоянкой двухэтажный мебельный цех. ОБ этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.
Огонь охватил в общей сложности 294 квадратных метра, в том числе 24 квадратных метра крыши мебельного цеха, передает РИА Новости. Сгорели 45 автомобилей - 35 предназначенных для утилизации и 10 оштрафованных. Жертв нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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