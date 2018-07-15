В Германии собрались разыграть в лотерею места на кладбище

Власти небольшого немецкого города Берхтесгаден разыграют в лотерею среди местных жителей места на старинном кладбище. Они выделили для этого 200 свободных участков, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что погост XVII века пользуется большим спросом, но в течение многих лет городская администрация была вынуждена отказывать желающим приобрести участки, так как их оставалось мало.

Лотерею власти решили провести с целью предоставить всем равные шансы на кладбищенское место.

Как добавляет телеканал, заявку на участие в розыгрыше подали около 280 горожан. Всего в общине Берхтесгаден проживает примерно 7,5 тысяч человек.