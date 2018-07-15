На Камчатке медведь пытался проникнуть в машину - ВИДЕО

В районе поселка Малки в 120 километрах от Петропавловска-Камчатского молодой медведь залез на крышу автомобиля и попытался проникнуть в него через люк, сообщает "Кам 24", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Когда зверь не смог попасть в машину таким образом, он встал на задние лапы, подцепил когтями одну из дверей и потянул на себя. На записи видно, как она изогнулась, но сломалась ли, осталось не ясным - видео прерывается на этом моменте.

Как рассказали в краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира, никаких официальных обращений по поводу агрессивного медведя к ним пока не поступало.

По словам специалистов, хищник скорее всего заинтересовался иномаркой потому, что в салоне находилось что-то съестное, которое сильно пахло.

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