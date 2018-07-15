В сирийском Хомсе восстановили электроснабжение

Специалисты восстановили электроснабжение в пострадавшем от военных действий сирийском городе Хомс и еще 23 населенных пунктах одноименной провинции, сообщил журналистам директор департамента энергетики провинции Муслех аль-Хасан, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уже подали электричество в город Хомс и 23 деревни. Всего у нас 40 населённых пунктов, где проживает 150 тысяч человек. Объём работ очень большой. Сети серьёзно повреждены. Требуется время для восстановления", - сообщил он.

Сети электропередачи во время войны были практически полностью уничтожены и сейчас в одном из крупнейших городов Сирии и его окрестностях проходит большая программа электрификации. Специалистам приходится не восстанавливать линии электропередачи, а фактически возводить с нуля.

Энергетики также начали установку опор линий электропередачи вдоль участка трассы Хомс - Хама, не действовавшего около семи лет.

Благодаря работе местных властей в провинцию начали активно возвращаться беженцы, которые ушли из родных городов в 2011 году из-за действий боевиков. На сегодняшний день в свои дома вернулись уже около 100 тысяч человек.

"Как только территории освобождаются от боевиков, мы сразу же приступаем к восстановлению электричества, водоснабжения, оказываем медицинскую помощь. Например, в освобождённом районе Альвар мы сразу же восстановили энергоснабжение, дороги, связь. В этот район сразу же вернулись 4 тысячи беженцев", - сообщил журналистам губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази.