В Китае из-за паводков эвакуировали более 100 тысяч человек

В китайском городе Чунцин свыше 100 тыс. человек были эвакуированы из-за паводка. Об этом сообщает "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, такое решение было принято, после того как уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения. В настоящее время власти ввели экстренный режим работы дамб, что должно привести к снижению уровня воды, а также минимизации ущерба от наводнения.

Согласно имеющейся информации, от паводка также пострадали провинции Сычуань и Ганьсу.