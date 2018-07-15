В Китае из-за паводков эвакуировали более 100 тысяч человек

15 июля 2018 12:40

В китайском городе Чунцин свыше 100 тыс. человек были эвакуированы из-за паводка. Об этом сообщает "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, такое решение было принято, после того как уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения. В настоящее время власти ввели экстренный режим работы дамб, что должно привести к снижению уровня воды, а также минимизации ущерба от наводнения.

Согласно имеющейся информации, от паводка также пострадали провинции Сычуань и Ганьсу.

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