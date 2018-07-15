В России из-за удара молнии погибла беременная женщина

15 июля 2018 19:06

Молния ударила в дерево в городе Шахты Ростовской области, беременная женщина скончалась, еще четыре человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, передает Day.Az.

По его словам, в субботу во время грозы пять человек спрятались под деревом в городе Шахты. В дерево ударила молния.

"Беременная женщина скончалась. Еще четыре человека пострадали", - сказал собеседник.

В субботу в Ростовской области наблюдались гром и молнии, местами прошел сильный дождь.

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