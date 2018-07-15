Демонстранты в Ираке атаковали администрацию провинции Басра

Десятки демонстрантов атаковали в воскресенье утром здание администрации провинции Басра на юге Ирака, сообщил телеканал "Скай-Ньюз Арабия".

"Десятки демонстрантов атаковали здание администрации Басры... По информации местных источников, полиция открыла огонь по протестующим, четыре человека получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.

Несмотря на комендантский час, протесты в этой богатой нефтью провинции Ирака продолжились в воскресенье с новой силой. Из-за опасений за безопасность сотрудников прекратили работу некоторые банки. Также ряд сотрудников нефтяных компаний был отправлен по домам в сопровождении полиции. Правоохранительные органы усилили охрану нефтяных и газовых объектов, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую субботу МВД Ирака сообщило об усилении охраны государственных объектов, опасаясь новых беспорядков. Подразделение МВД получило приказ сформировать кордоны безопасности у правительственных объектов в охваченных волнениями районах.

В субботу нападениям демонстрантов уже подверглoсь здание администрации провинции Кербела, а также офисы вооруженных добровольческих организаций, поддерживающих власти страны. В охваченных беспорядками провинциях был введен комендантский час.

Акции протеста на юге Ирака против безработицы и низкого уровня жизни начались более недели назад с портового города Басра. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением, создать новые рабочие места.