Под Варшавой уже неделю ищут огромного питона

Польские спасатели прекратили поиски огромного тигрового питона, поскольку из-за плохой погоды змея, скорее всего, спряталась, сообщил журналистам официальный представитель мазовецкой пожарной охраны Кароль Кежковский. Группа Службы охраны и защиты животных Animal Rescue Polska продолжит поисковые мероприятия, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тигрового питона уже на протяжении недели ищут на берегу Вислы недалеко от Варшавы. Там был найден выползок - ороговевший слой кожи змеи, сброшенной после линьки. Длина сброшенной змеиной шкуры составляет 5,3 метра, а окружность - около 50 сантиметров. Специалисты предупреждают, что змея полиняла недавно и может быть агрессивной, а особую угрозу представляет для детей и домашних животных.

По оценке спасателей, из-за дождя и снижения температуры воздуха, которые наблюдаются в районе поисков в последние дни, змея, скорее всего, спряталась и не двигается, а значит, не оставляет следов.

"Мы завершили поиски, потому что слишком холодно для того, чтобы это пресмыкающееся куда-то двигалось", - сказал Кежковский.

"Подождем, пока станет теплее - тогда есть шанс, что он оставит больше следов", - подчеркнул представитель спасателей.

Он уточнил, что во время поисков территории, на которой может находиться питон, обследовали как с земли, так и с помощью дронов. "Мы не встретили каких-либо явных признаков присутствия змеи", - сказал представитель пожарной охраны.

Он отметил, что на месте остается группа Службы охраны и защиты животных Animal Rescue Polska, которая продолжит поисковые мероприятия.

До сих пор не известно, как тигровый питон мог оказаться на берегу Вислы под Варшавой. Полиция получила реестр заводчиков змей и проверяет, на месте ли все тигровые питоны. Одновременно полиция начала расследование по статье 160 Уголовного кодекса (создание опасности жизни и здоровью людей).