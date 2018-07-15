Сборная Бельгии на ЧМ-2018 выиграла для своих болельщиков телевизоры

Бельгийская компания Krefel перед чемпионатом мира запустила специальную акцию. Она пообещала возместить болельщикам стоимость телевизоров в том случае, если национальная команда забьет на турнире больше 15 мячей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Накануне в матче за третье место бельгийцы победили англичан со счетом - 2:0 и довели количество голов до 16. Таким образом, Krefel придется сдержать обещание.

"Мы это сделали! Наши "дьяволы" забили больше 15 мячей во время Кубка мира! Это означает, что мы собираемся заплатить тысячам клиентов, которые купили телевизор!" - говорится в сообщении компании.

Возвратом денег будет заниматься британская страховая компания, с которой предварительно заключили договор. Англичане согласились на подписание соглашения с низким процентом после того, как проанализировали ситуацию: больше 15 мячей на чемпионатах мира в новейшей истории забивали лишь немцы в 2014 году (18). При этом семь голов от сборной Германии получила в полуфинале команда Бразилии.

Всего в рамках акции проданы тысячи телевизоров на общую сумму более 100 млн евро.