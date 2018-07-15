Ученые рассказали, чем опасна пасмурная погода

Недостаток дневного света оказывает негативное влияние на психику человека, в частности, приводя к возникновению обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом сообщает Eurekalert, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые Университета Бингемтона проанализировали данные о распространенности ОКР по регионам и соотнесли их с погодными условиями в разных широтах. Выяснилось, что в населенных пунктах, где отмечается недостаток солнечного света, люди подвержены сбою суточного цикла и циркадных ритмов, что приводит к повышению риска заболевания.

Кроме того, специалисты обнаружили, что из-за большого количество пасмурных дней в северных широтах симптомы больных ОКР обостряются, поскольку отсутствие солнечного света негативно влияет на режим сна.

Обсессивно-компульсивное расстройство - психическое расстройство, провоцирующее у людей навязчивые, пугающие или мешающие мысли, от которых больной старается избавиться с помощью постоянно повторяемых действий.