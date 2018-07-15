Авиакомпании из Кувейта, ОАЭ и Иордании приостановили полеты на юг Ирака

Авиакомпании из Кувейта - Kuwait Airways, ОАЭ - FlyDubai и Иордании - Royal Jordanian Airlines приостановили полеты в иракский город Эн-Наджаф на юге Ирака из-за массовых акций протеста, охвативших эту часть страны, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кувейтский национальный перевозчик выпустил сообщение о приостановке полетов в Эн-Наджаф "до дальнейшего уведомления". Компания пообещала предоставить пассажирам билеты на рейсы в другие даты или вернуть им деньги за билеты без всяких штрафов.

В то же время иорданская государственная авиакомпания, начиная с воскресенья, отменила полеты в Эн-Наджаф из Аммана "до дальнейшего уведомления из-за ситуации в сфере безопасности". Эн-Наджаф стал девятым по счету направлением в арабском мире, куда перестал летать иорданский авиаперевозчик.

Эмиратский авиаперевозчик FlyDubai объявил об отмене рейсов в Эн-Наджаф до 22 июля.

Акции протеста на юге Ирака против безработицы и низкого уровня жизни начались более недели назад с портового города Басра. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением, создать новые рабочие места.

В минувшую субботу МВД Ирака сообщило об усилении охраны государственных объектов, опасаясь новых беспорядков. Подразделение МВД получили приказ сформировать кордоны безопасности у правительственных объектов в охваченных волнениями районах.

В субботу нападениям демонстрантов уже подверглось здание администрации провинции Кербела, а также офисы вооруженных добровольческих организаций, поддерживающих власти страны. В охваченных беспорядками провинциях был введен комендантский час.