Курьез на Дне взятия Бастилии: пилоты перепуталы цвета флага Франции - ВИДЕО

В Париже участники французской пилотажной группы Patrouille de France в ходепредставления ко дню Взятие Бастилии во время воздушного парада перепутали последовательность цветов национального флага. Об этом сообщает Le Dauphine Libere, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Девять самолетов должны были выпустить над городом разноцветный дым, состоящий из тех же цветов, что и флаг Франции - синий, белый, красный, однако в небе над Парижем пилот одного из самолетов перепутал цвета и выпустил вместо синего дыма красный.

Отметим, что это не первый инцидент во время шоу ко дню Взятие Бастилии.Напомним, что в субботу, 14 июля, Франция отмечала Национальный праздник - День взятия Бастилии. На главной улице Парижа - традиционный красочный военный парад, который принимает президент Франции Эммануэль Макрон. Перед началом прохождения войск Макрон в сопровождении конного и мотоциклетного эскорта Республиканской гвардии провел смотр парадного построения.

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