Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Представители палестинского движения ХАМАС заявили о том, что договорились с израильской армией о режиме прекращения огня. Соответствующая информация обнародована на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Договоренности были достигнуты при посредничестве Египта после того, как в ответ на запуски ракет ХАМАСом Израиль нанес по Сектору Газа самые мощные с 2014 года удары.

"Усилиями нескольких сторон, предпринятыми после начала эскалации и израильской бомбардировки Газы, для того чтобы остановить агрессию, увенчались успехом. При помощи усилий Египта можно вернуться к спокойствию и остановить эту эскалацию", - отмечено в сообщении.

В результате мощной атаки погибли двое палестинских подростков в возрасте 15 и 16 лет и 14 человек получили ранения.

Целями израильской авиации были военные объекты ХАМАС, в частности, штаб-квартира организации. Как заявил генерал израильской армии, авиаудары в субботу стали самыми массовыми со времен военной операции израильской армии "Нерушимая стена" в секторе Газа в 2014 году.