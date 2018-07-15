Трамп посоветовал Мэй засудить Евросоюз

15 июля 2018 15:55

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй  в интервью телеканалу ВВС 1 рассказала, что посоветовал ей президент США Дональд Трамп в отношениях с Европейским союзом. По словам Мэй, президент США предложил не вести переговоров с Брюсселем, а обратиться в суд. "Он сказал мне, что мне следует засудить ЕС", - пояснила Мэй, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Великобританию Трамп упомянул о некоем "грубом предложении", которое он сделал британскому премьеру, пишет ТАСС.

Трамп и Мэй обсудили широкую палитру проблем, включая Brexit.

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