В Риге Mercedes протаранил кассу McDonald's

Автомобиль Mercedes в воскресенье въехал в окно здания, где находится касса быстрого обслуживания ресторана быстрого питания McDonald's в центре Риги, сообщает Государственная полиция Латвии.

"Рано утром легковой автомобиль марки Mercedes въехал в стену здания McDonald's, прямо в окно кассы быстрого обслуживания. При столкновении с машиной была также разбита входная дверь в ресторан", - информирует полиция.

После ДТП водитель бросил автомобиль на месте происшествия, а сам скрылся, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы и медики. Данных о пострадавших пока нет.