В России прямо на трассе загорелся новый броневик "Тайфун-У" - ВИДЕО

15 июля 2018 19:36

В России в районе хутора Молькино Краснодарского края сгорел новый военный "Урал" "Тайфун-У". Соответствующее видео появилось в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Данное происшествие вызвало пробку на трассе, а один из грузовиков даже перекрыл почти всю проезжую часть.

Проезжающие могли видеть сильный огонь в районе передней части "Тайфуна" - полностью пылала кабина. На видео слышно, как люди, находящиеся в машине, почувствовали приличный жар от возгорания.

Нажмите на видео для просмотра:
В России прямо на трассе загорелся новый броневик

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