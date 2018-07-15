Форвард сборной Хорватии погасил кредиты жителей родной деревни

Хорватский нападающий Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни, в которой проживает порядка 500 человек. Ребич стал героем матча группового этапа ЧМ-2018 против Аргентины, когда открыл счет во втором тайме и положил начало разгрома Месси и компании, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Он вырос в небольшой деревне недалеко от Сплита. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую "Фиорентину", - говорит его друг, партнер по молодежной сборной Хорватии Ловро Шиндик. А один раз Анте погасил кредиты всем жителям небольшого поселения, передает Vijesti.

Напомним, что сегодня состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии на стадионе "Лужники". Победитель получит 38 миллионов долларов, а проигравший - на 10 миллионов меньше.