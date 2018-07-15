На Шпицбергене налетел на причал катамаран со 120 пассажирами

В порту российского шахтерского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген налетел на причал пассажирский катамаран Aurora Explorer, перевозивший больше 120 человек. Примерно 30-40 пассажиров катамарана получили травмы, граждан РФ среди них не было, рассказал генеральный консул России на Шпицбергене Юрий Грибков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Aurora Explorer принадлежит норвежской туристической компании Arctic Explorer AS и летом ежедневно выполняет рейсы между норвежским Лонгйиром, Баренцбургом и законсервированным советским поселком Пирамида. В этом рейсе катамаран перевозил иностранных туристов, главным образом французов, прибывших ранее на Шпицберген на круизном лайнере.

По словам российского генконсула, пострадавшим помогают спасательная служба треста "Арктикуголь", горноспасательный взвод и персонал больницы в Баренцбурге, где людям оказывали первую помощь. Поставлены в известность спасательные службы управления губернатора Шпицбергена - двумя вертолетами они вывезли часть пострадавших в Лонгйир.

Вывоз туристов продолжается, передает ТАСС со ссылкой на представителя координационного спасательного центра по Северной Норвегии Эйвинда Одде. Часть людей в течение дня переправят на материк в больницу норвежского города Тромсе. В свою очередь, из Тромсе на Шпицберген направят группу медиков.

Первоначально власти Норвегии получили информацию о 25 пострадавших, хотя их может быть и больше. Самые частые травмы, полученные пассажирами Aurora Explorer - переломы конечностей, повреждения в районе шейного отдела позвоночника и порезы.

Информацией о точных причинах ЧП норвежские власти пока не обладают. Заместитель губернатора Шпицбергена Арве Йонсен заявил газете Svalbardposten, что авария могла произойти из-за технической неисправности судна.

Арктический архипелаг Шпицберген (норвежское название Свальбард) был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны. Это произошло в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран.

На островах архипелага постоянно проживают около 2600 человек, экономическое присутствие там активно поддерживают лишь Норвегия и Россия. Крупнейшие населенные пункты архипелага - норвежский Лонгйир и российский Баренцбург на острове Западный Шпицберген. Он, в свою очередь, является самым большим из его островов.