В финале ЧМ-2018 на поле выйдут футболисты, стоимостью почти в 900 млн евро

Сегодня в Москве на стадионе "Лужники" состоится финал чемпионата мира по футболу 2018 года. В главном поединке сойдутся сборные Франции и Хорватии. До старта мундиаля французы занимали четвертое место в списке фаворитов, а хорваты замыкали первую 10-ку. Но в итоге кто-то их них отберет у Германии звание чемпионов мира, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

За час до старта поединка главные тренеры сборных Франции и Хорватии объявили стартовые составы. Дидье Дешам и Златко Далич выпустили на поле своих сильнейших футболистов.

Сборная Франции - одна из самых звездных на турнире. Стартовые состав команды на финальный поединок оценивается в 638 миллионов евро, а самым дорогим футболистом является 19-летний Килиан Мбаппе - 120 миллионов евро.

Хорватия является скромной командой по сравнению со своим сегодняшним соперником. Суммарная стоимость 11 игроков стартового состава оценивается всего 230,5 миллиона евро. Самый дорогостоящий игрок - Иван Ракитич - 50 миллионов евро.

На лавке запасных у Франции остались футболисты, стоимостью 435,5 млн евро, у Хорватии - 119,5 млн евро.