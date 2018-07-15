США могут обратиться в Интерпол по поводу выдачи 12 россиян

Советник президента США Дональд Трампа Джон Болтон считает, что от России будет сложно требовать экстрадиции 12 россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы, министерство внутренней безопасности США, возможно, обратится в Интерпол, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Многие сенаторы-демократы призывали к экстрадиции. Но я дам им пищу для сомнений. Поскольку США не имеет договора об экстрадиции с РФ, поэтому очень сложно представить, как это может произойти. Но США, очевидно, будут предпринимать какие-то шаги. Это всегда возможно. Мы можем обратиться в Интерпол. Глава нашей полиции может дать указания об аресте их в других странах", - заявил Болтон в эфире телеканала ABC.

На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также заявлял, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин говорил, что это дело - внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.