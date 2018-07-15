Microsoft призвала власти США ввести регулирование распознавания лиц

Руководство компании Microsoft обратилось ко властям США с призывом ввести регулирование для применения технологии распознавания лиц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru,

"Представьте правительство, отслеживающее то, куда вы ходили за последний месяц, без вашего разрешения или без ведома. Представьте базу данных с именами всех, кто участвовал в политической демонстрации, что нарушает саму суть свободы слова. Представьте полки магазинов, которые используют технологию распознавания лиц, чтобы делиться между собой информацией о том, какую полку вы рассматривали и какой товар купили, даже не спрашивая у вас разрешения на это. Долгое время такое можно было встретить в научной фантастике и популярных фильмах вроде "Особого мнения", "Врага государства" или "1984", но сейчас такое становится возможным в реальности",- сказал президент Microsoft Брэд Смит.

В связи с этим Смит призвал экспертный комитет Конгресса СШАвыработать продуманное регулирование использования технологии распознавания лиц.