Определены самые молодые участники финала чемпионатов мира по футболу

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе попал в стартовый состав своей команды на финал чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Таким образом, он вошел в число самых молодых игроков, участвующих в финальных поединках на мундиалях за всю историю. На день финала ЧМ-2018 Мбаппе исполнилось 19 лет и 2017 дней, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Самым молодым участником финала чемпионатов мира является легендарный бразилец Пеле. Он впервые сыграл в финале ЧМ-1958 года в возрасте 17 лет и 249 дней.

Второе место занимает итальянец Джузеппе Бергоми, сыгравший в финале ЧМ-1982 в возрасте 18 лет и 201 день.

Также в первую пятерку входят аргентинцы Франциско Варальо и Педро Суарес. Они вместе сыграли в финале мундиаля 1930 года, когда им только исполнилось 20 лет.