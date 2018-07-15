Из Большого театра эвакуированы сотни людей

По словам источника в столичных правоохранительных органах, в центре Москвы из здания Большого театра были эвакуированы около 200 человек, сообщает агентство городских новостей "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По адресу: Театральная площадь, д. 1, происходит эвакуация людей из здания Большого театра после анонимного сообщения о минировании. Эвакуированы около 200 человек", - сказал источник.

По его словам, на место для проверки был направлен отряд кинологов с собаками, которые, как ожидается, осмотрят здание Большого театра на предмет нахождения взрывных устройств.