Тысячи фанатов вышли на улицы отблагодарить сборную Бельгии за "бронзу" ЧМ-2018 - ФОТО

15 июля 2018 20:02

В Брюсселе сегодня проходит чествование сборной Бельгии, которая завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы обыграли команду Англии - 2:0 и впервые в истории выиграли награды мундиаля, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сначала футболисты побывали на приеме у Короля Бельгии, а потом проехались на двухэтажном автобусе по улицам города. После этого команда прибыла на площадь Гран-Плас, где с балкона Брюссельской ратуши приветствовала десятки тысяч фанатов, которые пришли поддержать свою команду после успешного выступления на мундиале.

Напомним, что сегодня проходит финальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Хорватии на стадионе "Лужники". Победитель получит 38 миллионов долларов, а проигравший - на 10 миллионов меньше.

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