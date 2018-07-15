Матч Франция-Хорватия стал самым результативным финалом ЧМ за 52 года - ОБНОВЛЕНО

21:20

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между командами Франции и Хорватии стал самой результативной решающей встречей мундиалей за последние 52 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во игре, прошедшей в воскресенье в московских "Лужниках", забито шесть мячей - со счетом 4:2 выиграли французы.

В финале ЧМ-1966 сборная Англии с таким же результатом обыграла в дополнительное время немцев и стала чемпионом мира.

Лишь раз команды в финалах чемпионата мира забивали больше голов: в 1958 году бразильцы обыграли шведов со счетом 5:2.

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20:08

Матч Франция - Хорватия стал самым результативным финалом чемпионата мира по футболу за последние 20 лет, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После первого тайма счет 2:1 в пользу "трехцветных".

В последний раз три мяча в финале мундиаля были забиты в 1998 году. Тогда сборная Франции разгромила Бразилию и стала обладателем Кубка мира.