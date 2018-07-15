Трамп зачислил ЕС в противники США

Евросоюз входит в число "противников" США, заявил Дональд Трамп в эфире передачи Face the Nation. Фрагмент интервью был опубликован в Twitter программы.

"Я думаю, Евросоюз - наш противник, учитывая то, как они ведут себя в отношении торговли", - сказал американский президент.

По словам Трампа, противниками США также являются Россия - "в определенных аспектах", а также Китай - "с точки зрения экономики".

"Это не значит, что они плохи, ничего подобного. Это значит, что они конкурентоспособны", - подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что "Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай". По его словам, государства-члены ЕС устраивают "ужасные вещи" для США. Президент также напомнил, что торговый профицит Евросоюза с Соединенными Штатами превышает 150 миллиардов долларов в год.

Отношения между Вашингтоном и Брюсселем заметно охладели на фоне решения Трампа ввести повышенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции. В ответ страны Евросоюза открыли спор в ВТО с США по этим тарифам. Кроме того, были введены ответные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.