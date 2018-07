Яркие кадры церемонии закрытия чемпионата мира- 2018 - ФОТО

Перед стартом финального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Хорватии в Москве на стадионе "Лужники" состоялась торжественная церемония закрытия мундиаля. Продлилась она около получаса. Сам поединок начался в 19:00 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Открыл церемонию российский ди-джей Smash, исполнивший свой хит Moscow Never Sleeps, а затем на сцену вышли исполнители официального гимна ЧМ-2018 Live It Up американский певец Ники Джем, голливудский актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи. Все это сопровождалось танцами нескольких десятков актеров в различных костюмах.

После этого российская оперная певица Аида Гарифуллина исполнила песню "Калинка-малинка", а аккомпанировал ей на барабанах легендарный бразильский футболист Роналдиньо.