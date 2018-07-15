Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира

15 июля 2018 21:13

Футболист сборной Франции Антуан Гризманнпризнан лучшим игроком финального матча чемпионата мира в России с командой Хорватии, сообщается на сайте ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сборная Франции в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве победила команду Хорватии со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.

Гризманн стал автором одного гола в финале, реализовав пенальти.

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