Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира

Футболист сборной Франции Антуан Гризманнпризнан лучшим игроком финального матча чемпионата мира в России с командой Хорватии, сообщается на сайте ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сборная Франции в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве победила команду Хорватии со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.

Гризманн стал автором одного гола в финале, реализовав пенальти.